На Ямале спасли терпящую бедствие семью оленеводов

На Ямале спасли большую семью оленеводов, заблокированную из-за разлива воды

В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели нашли семью оленеводов, которая оказалась заблокирована из-за разлива воды в Ямальском районе. Об этом сообщает «Ямал Медиа» в своем Telegram-канале.

Спасатели нашли 22 человека — они подали сигнал бедствия 15 мая. Семья оленеводов застряла по дороге из Панаевска — из села они хотели добраться до дома на семи снегоходах, но не смогли перебраться через сильный разлив реки.

Для поиска тундровиков «Ямалспас» использовал вертолет. Пять оленеводов отказались от эвакуации и остались со своей техникой. Их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

Ранее на Ямале спасатели нашли и эвакуировали семью — мужчину с детьми. У них сломалась лодка посреди реки Таз. Россиян доставили в поселок Красноселькуп. Никто из них не пострадал.