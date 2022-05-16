На Ямале спасли терпящую бедствие семью оленеводов
В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели нашли семью оленеводов, которая оказалась заблокирована из-за разлива воды в Ямальском районе. Об этом сообщает «Ямал Медиа» в своем Telegram-канале.
Спасатели нашли 22 человека — они подали сигнал бедствия 15 мая. Семья оленеводов застряла по дороге из Панаевска — из села они хотели добраться до дома на семи снегоходах, но не смогли перебраться через сильный разлив реки.
Для поиска тундровиков «Ямалспас» использовал вертолет. Пять оленеводов отказались от эвакуации и остались со своей техникой. Их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.
Ранее на Ямале спасатели нашли и эвакуировали семью — мужчину с детьми. У них сломалась лодка посреди реки Таз. Россиян доставили в поселок Красноселькуп. Никто из них не пострадал.