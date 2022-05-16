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Премьер Венгрии заявил о начале десятилетия «опасностей и войн»

Премьер Венгрии Орбан констатировал, что мир вступил в десятилетие опасностей и войн
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Военная спецоперация России на Украине будет иметь крайне тяжелые последствия для всей архитектуры безопасности и стабильности в Европе, с началом этого конфликта нынешний мир вступил в «десятилетие опасностей и войн». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

По мнению премьера, украинский кризис «будет продолжаться длительное время» и будет представлять постоянную угрозу в том числе и для безопасности Венгрии. «Перед нашими глазами разворачивается картина десятилетия войны», — констатировал политик.

Орбан отметил последствия продолжающихся военных действий и введения санкционных ограничений против России, которые сильно сказываются на экономическом развитии всего мира и могут привезти к энергетическому кризису. Премьер призвал стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров и прекратить огонь.

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Также венгерский лидер пообещал, что Будапешт не будет выполнять требования ЕС, которые идут вразрез с его экономическими и политическими интересами. Он подчеркнул, что несмотря на принадлежность страны к Евросоюзу и к Европе в целом, Венгрия будет «отстаивать свои права».

Ранее стало известно, что парламент Венгрии по результатам выборов переизбрал действующего премьер-министра Виктора Орбана на пятый срок полномочий. За действующего главу проголосовали 133 парламентария, против — 27 депутатов. После голосования Орбан в очередной раз принес присягу и официально вступил в должность на последующие четыре года.

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Дмитрий Сотак
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