Шайба Панарина вывела «Рейнджерс» в следующий раунд Кубка Стэнли

«Рейнджерс» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, победную шайбу забросил хоккеист Панарин

«Нью-Йорк Рейнджерс» вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выбив «Питтсбург Пингвинс». Статистика доступна на сайте соревнований.

Исход противостояния был определен в седьмом матче серии, завершившимся со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Хоккеист стал первым игроком с 2015 года, забившим решающий гол в овертайме. Кроме того, российский вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 42 броска.

В следующем раунде Кубка Стэнли «Рейнджерс» сыграет с «Каролиной Харрикенс». На счету нью-йоркцев четыре победы в турнире. В последний раз они завоевывали трофей в 1994 году.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Кроме того, спортсмен играл в таких клубах НХЛ, как «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист известен критикой российских властей.