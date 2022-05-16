Кремль анонсировал встречи Путина с лидерами трех стран на саммите ОДКБ

Песков заявил, что Путин на саммите ОДКБ встретится с Токаевым, Лукашенко и Жапаровым

Президент России Владимир Путин на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет двусторонние встречи с лидерами трех стран. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства анонсировал, в частности, беседы с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, а также белорусским лидером Александром Лукашенко. Встречи пройдут по завершении многосторонней части саммита ОДКБ.

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в Москве 16 мая. Он станет юбилейным — встреча приурочена к 30-летию подписания договора и 20-летию самого объединения.

Ранее стало известно, что самолет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко вылетел в российскую столицу.