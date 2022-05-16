Польша захотела покупать больше газа у США

PGNiG запланировала покупать у американской Sempra Energy 3 млн тонн СПГ в год

Американская энергетическая компания Sempra Energy заключила с польской нефтегазовой компанией PGNiG предварительное соглашение о продаже сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 3 миллионов тонн в год. В рамках сделки планируется подписание 20-летнего контракта, сообщает Sempra Energy в пресс-релизе на сайте компании.

В свою очередь, PGNiG сообщила, что первые поставки намечены на 2027 год.

СПГ будет поступать из двух терминалов: примерно два миллиона тонн будут идти из Sempra Cameron LNG Phase 2 в Луизиане, а остальная часть — из Port Arthur LNG в Техасе. Закупленный в США газ будет разгружаться в СПГ-терминале в Свиноуйсьце на балтийском побережье Польши. Объем после регазификации будет составлять больше 4 миллиардов кубометров в год.

Глава концерна PGNiG Ивона Ваксмундска-Олейничак заявила, что в будущем страна хочет активнее использовать СПГ, чтобы обеспечить себя необходимыми объемами газа в будущем. Благодаря соглашению поставки газа из США в Польшу вырастут более чем на 40 процентов.

Закупка сжиженного газа должна помочь Польше повысить энергетическую безопасность: в конце апреля «Газпром» приостановил поставки газа в страну после ее отказа от оплаты в рублях. При этом Варшава заявляет, что страна справляется и без поставок из России: польские газовые хранилища заполнены на 84 процента, тогда как средний европейский показатель находится на уровне примерно 30 процентов.