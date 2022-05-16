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Раскрыты подробности об угрозе взрыва на летевших в Москву самолетах

Сообщения об угрозе взрыва на трех летящих в Москву самолетах оказались ложными

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Сообщения об угрозе взрыва на трех российских самолетах, летящих в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, оказались ложными. Подробности о «минировании» раскрыл источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Так, все воздушные судна благополучно приземлились в пункте назначения и были обследованы специалистами — никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств на борту обнаружено не было.

Ранее, 16 мая, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в нескольких самолетах, летящих в Москву.

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Мария Гейн
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