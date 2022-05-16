Кремль прокомментировал заявления Швеции об иностранных военных базах

Песков заявил, что Москва фиксирует заявления Швеции об иностранных военных базах

Кремль тщательно фиксирует заявления Швеции про то, что власти страны не будут размещать на своей территории иностранные военные базы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы очень внимательно смотрим и, конечно, анализируем ситуацию применительно к перспективам обеспечения безопасности нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Ранее правящая партия Швеции заявила, что в случае, если заявку страны на вступление в НАТО одобрят, то она выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз.

15 мая стало известно, что Швеция официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. В этот же день о своем решении вступить в альянс объявила Финляндия.