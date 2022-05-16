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Кремль прокомментировал заявления Швеции об иностранных военных базах

Песков заявил, что Москва фиксирует заявления Швеции об иностранных военных базах

Фото: Yves Herman / Reuters

Кремль тщательно фиксирует заявления Швеции про то, что власти страны не будут размещать на своей территории иностранные военные базы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы очень внимательно смотрим и, конечно, анализируем ситуацию применительно к перспективам обеспечения безопасности нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Ранее правящая партия Швеции заявила, что в случае, если заявку страны на вступление в НАТО одобрят, то она выступит против размещения на своей территории ядерного оружия и военных баз.

15 мая стало известно, что Швеция официально приняла решение подать заявку на вступление в НАТО. В этот же день о своем решении вступить в альянс объявила Финляндия.

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Никита Абрамов
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