Во Франции создали первое в мире «чистое» стекло

Saint-Gobain создала первое в мире чистое стекло из полностью переработанных материалов

Один из мировых лидеров стекольной промышленности, французская компания Saint-Gobain создала первое в мире «зеленое» плоское стекло, предназначенное для окон и зеркал. Строительное листовое стекло было произведено из стопроцентно переработанных материалов и экологически чистой энергии, заявила компания в своем пресс-релизе.

Углеродно-нейтральное стекло получилось произвести с помощью чистого стеклобоя (переработанного материала из непригодного для использования стекла) и полностью зеленой энергии, получаемой из биогаза и обезуглероженной энергии. При особых технических параметрах печи, а также учитывая работу с «чистыми» материалами, группе исследователей удалось отлить качественное плоское стекло.

Проект французской компании является частью стратегии по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. В прошлом году она уже объявила о планах построить в Норвегии первый в мире завод по производству гипсокартона с нулевым выбросом углекислого газа.

Производители строительных материалов присоединяются к другим отраслям, инвестируя в сокращение выбросов. Компании наращивают темпы по снижению выбросов углерода до нуля, чтобы спасти планету от глобального потепления, вызванного деятельностью человека. К примеру, недавно британский стартап Mission Zero разработал метод улавливания выбросов углекислого газа из воздуха, при котором удаление из атмосферы одной тонны эмиссий будет стоить не более 100 долларов.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата также предложила способ снизить уровень вредных выбросов без существенных затрат. Для этого человечеству нужно значительно сократить потребление ископаемого топлива, а также повысить энергоэффективность зданий, отказаться от разрушающих экологию привычек и развить возобновляемую энергетику.