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Россия оценила вступление Швеции в НАТО

В МИД России заявили, что вступление Швеции в НАТО приведет к потере суверенитета страны

Фото: Vincent Ghilione / Unsplash

Вступление Швеции в НАТО не повысит уровень ее региональной безопасности, но приведет к потере суверенитета как независимой и нейтральной страны. Так решение шведского правительства оценили в официальном заявлении МИД России.

«В любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений», — заявили в МИД.

Представители ведомства отметили, что «ответные шаги как военно-технического, так и иного характера» со стороны Москвы будут зависеть от окончательной конфигурации взаимодействия Стокгольма и альянса: совместных учений на шведской территории, размещения ракетных систем и войск альянса.

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«Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа», — резюмировали в министерстве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс НАТО станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями. «Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным представлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации», — отметил высокопоставленный дипломат.

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Дмитрий Сотак
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