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Талибы пообещали разрешить девочкам учиться после шестого класса

CNN: талибы разрабатывают механизм, который позволит девочкам учиться после шестого класса

Фото: Ali Khara / Reuters

Террористическое движение «Талибан» (деятельность организации запрещена в России), пришедшее к власти в Афганистане, пообещало разрешить девочкам учиться после шестого класса. По словам министра внутренних дел в сформированном радикалами временном правительстве Сираджуддина Хаккани, власти в настоящее время разрабатывают механизм, который сделает это возможным. Об этом он рассказал в интервью CNN

«Никто не против образования для женщин, и девочкам уже разрешено ходить в школу до шестого класса. Что касается более старшего возраста, продолжается работа над механизмом», — заверил он

Представитель талибов заверил, что правительство очень скоро объявит о возможных сроках возобновления обучения.

23 марта талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школу. По заявлению расформированного министерства образования, с началом учебного года в школу смогут ходить только девочки до шестого класса.

Причиной такого решения стало несоответствие школьной формы нормам шариата. В ведомстве отметили, если форма для девочек с седьмого по двенадцатый класс будет разработана в соответствии с шариатом, национальной традицией и культурой, то талибы откроют школы и для них.

Ранее афганским женщинам разрешили учиться в университетах, но обязали их носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах ради «защиты национальных и исторических ценностей».

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Марина Совина
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