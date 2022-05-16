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Мишустин отозвал у Римаса Туминаса премию за вклад в российскую культуру

Мишустин подписал распоряжение об отмене премии Римасу Туминасу за вклад в культуру РФ
Римас Туминас

Римас Туминас. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене присуждения премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ранее подписанному документу, режиссеру была присуждена премия за значительный вклад в развитие российской культуры, а именно за постановку «Царь Эдип».

Ранее российский писатель и публицист Михаил Шахназаров раскритиковал покинувшего пост худрука Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса, который ранее уехал из России, а также заявил, что театральный деятель уродовал русскую классику.

В апреле спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил о том, что режиссер был вынужден покинуть Россию из-за угроз в адрес его семьи со стороны Латвии. Сам театральный режиссер рассказывал, что уехал за границу, чтобы поправить здоровье.

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Марина Совина
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