В Госдуме назвали «жертвы» Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО

Белик: ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим суверенитетом

Ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, всем известно, что эти страны и так плотно сотрудничали с альянсом, однако сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным его членом.

Такое решение, которое было продиктовано давлением США, ставит Стокгольм и Хельсинки в сложное положение, так как теперь страны рискуют быть втянутыми в любой военный конфликт, добавил Белик.

Кроме того, он напомнил Финляндии и Швеции о действии статьи 5 Устава НАТО, согласно которой любое нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. Подобное положение дел обяжет страны принимать участие в военных конфронтациях и сделает их потенциальной целью, заключил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Москва будет внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс и проведет их глубокий анализ, добавил пресс-секретарь президента России.