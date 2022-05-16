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В Госдуме назвали «жертвы» Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО

Белик: ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим суверенитетом

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ради вступления в НАТО Швеция и Финляндия готовы пожертвовать своим нейтралитетом, суверенитетом и спокойствием жителей. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, всем известно, что эти страны и так плотно сотрудничали с альянсом, однако сотрудничать — одно дело, совсем другое — быть полноправным его членом.

Такое решение, которое было продиктовано давлением США, ставит Стокгольм и Хельсинки в сложное положение, так как теперь страны рискуют быть втянутыми в любой военный конфликт, добавил Белик.

Кроме того, он напомнил Финляндии и Швеции о действии статьи 5 Устава НАТО, согласно которой любое нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. Подобное положение дел обяжет страны принимать участие в военных конфронтациях и сделает их потенциальной целью, заключил депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Москва будет внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс и проведет их глубокий анализ, добавил пресс-секретарь президента России.

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Сергей Истомин
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