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Названо число «заброшенных» приложений для смартфонов

Pixalate: 1,5 миллиона приложений в App Store и Google Play не обновляли более двух лет

Фото: James Yarema / Unsplash

В магазинах App Store и Google Play обнаружили более 1,5 миллиона «заброшенных» приложений. Об этом сообщает издание Gadgets360.

Журналисты ссылаются на отчет исследовательской компании Pixalate, специалисты которой изучили рынок приложений для смартфонов. В результате исследования авторы назвали количество программ, создатели которых не обновляли их более двух лет, — 1,5 миллиона единиц, или около 30 процентов от общего числа.

Также в магазинах приложений для iOS и Android обнаружили 314 тысяч программ, которые не обновляли пять или более лет. Около 58 процентов подобных приложений находятся в App Store, 42 процента — в Google Play. Кроме того, авторы Pixalate заявили, что 8 процентов программ, имеющих более миллиона скачиваний, были обновлены хотя бы один раз за последние шесть месяцев.

По мнению специалистов, «заброшенные» приложения могут быть опасны, так как их легче взломать. «Забытые приложения могут таить в себе серьезные проблемы с безопасностью», — отметили авторы.

Apple начала уведомлять авторов старых приложений для iPhone, что может удалить их из App Store в конце апреля. Представители компании заявили, что из магазина могут быть исчезнуть программы, которые не обновлялись «значительное время».

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Андрей Ставицкий
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