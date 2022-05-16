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В МИД пообещали ответ на выпады польского премьера о «Русском мире»

Захарова заявила, что Москва даст Варшаве ответ на выпады премьера Польши против России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва даст Варшаве соответствующий ответ на недружественные слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о «Русском мире». О реакции российской стороны заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ», — пообещала дипломат.

Захарова отметила, что высказывания премьера Польши были рассмотрены на коллегии, на которой анализировался внешнеполитический курс и прорабатывались элементы внешней политики России.

Ранее Моравецкий в колонке газеты The Telegraph назвал «Русский мир» раковой опухолью, которая представляет угрозу для всей Европы. По его мнению, в связи с этим важно не только поддерживать Украину, но искоренить «эту чудовищную новую идеологию».

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Дмитрий Сотак
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