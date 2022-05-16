Траты родителей гаишника с 22 квартирами на 34 миллиона рублей превысили доходы

Родители сотрудника ГИБДД с 22 квартирами потратили на 34 миллиона больше, чем заработали

Родители обвиняемого в коррупции экс-замглавы воронежской ГИБДД Игоря Качкина потратили минимум на 34 миллиона больше, чем заработали. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на материалы Советского районного суда.

По данным следствия, доход его отца и матери за период с 2006 по 2018 год составил более 22 миллионов рублей. При этом с 2013 по 2018 год они приобрели квартиры, нежилые помещения и земельные участки на сумму более 56 миллионов рублей.

Ранее суд обратил в доход государства 22 квартиры, принадлежавшие Качкину. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что высокопоставленный гаишник не представил доказательства, подтверждающие приобретение спорного имущества на законные доходы.

В феврале 2020 года прокуратура обнаружила у подполковника МВД дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. При этом его зарплата составляла 60 тысяч рублей, старший брат тоже работал полицейским, а родители были пенсионерами. В прокуратуре посчитали, что недвижимость со спорным статусом должна быть конфискована. Отец Качкина тогда назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.