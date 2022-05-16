В Зеленоградске приступили к реконструкции «Дома звездного неба»

В «Доме звездного неба» в Зеленоградске после реконструкции появится гостиничный комплекс

В Зеленоградске на Курортном проспекте приступили к реконструкции здания, в котором до войны располагался универмаг Натана Штернфельда. Как уточняет KP.RU, в соответствии с проектно-сметной документацией сумма инвестиций оценивается в 453,8 миллиона рублей.

Согласно имеющимся данным, восстанавливать «Дом звездного неба» будут по проекту калининградского архитектора Михаила Никоненко. В бывшем универмаге после окончания работ появится гостиничный комплекс с рестораном.

«Предусматривается максимально точная реконструкция исторической части здания, с восстановлением оригинальной ковки, резного деревянного остекления, кровли и декоративных элементов», — рассказал Никоненко.

Универмаг в Зеленоградске являлся филиалом компании Натана Штернфельда, основной магазин которого находился в Кенигсберге. Универмаг открылся 27 сентября 1910 года и был ориентирован на местных жителей и туристов.

Ранее стало известно, что Министерство культуры России поддержало масштабную реставрацию Вологодского кремля. Уточняется, что проект восстановления здания, стоимость которого оценивается в 4,5 миллиарда рублей, включили в федеральную целевую программу «Культура России».

