Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела ВСУ российского села Алексеевка

Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села Алексеевка под Курском со стороны ВСУ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать факт обстрела села Алексеевка в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт рассказал в своем Telegram-канале, что в пять утра 17 мая украинские военные обстреляли этот населенный пункт из крупнокалиберного оружия. Старовойт подчеркнул, что никто из жителей села не пострадал, так как российские пограничники быстро подавили огонь. В результате обстрела ВСУ повреждены три частных дома, автомобиль, который был припаркован рядом ними, а также здание школы.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и дать им уголовно-правовую оценку, а также установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

В Курской области до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности — этот режим власти продлили 11 мая во второй раз. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.