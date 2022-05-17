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Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела ВСУ российского села Алексеевка

Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села Алексеевка под Курском со стороны ВСУ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать факт обстрела села Алексеевка в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт рассказал в своем Telegram-канале, что в пять утра 17 мая украинские военные обстреляли этот населенный пункт из крупнокалиберного оружия. Старовойт подчеркнул, что никто из жителей села не пострадал, так как российские пограничники быстро подавили огонь. В результате обстрела ВСУ повреждены три частных дома, автомобиль, который был припаркован рядом ними, а также здание школы.

Бастрыкин поручил установить все обстоятельства произошедшего и дать им уголовно-правовую оценку, а также установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности.

В Курской области до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности — этот режим власти продлили 11 мая во второй раз. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Елизавета Новикова
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