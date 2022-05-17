Губернатор показал фото разрушений в российском селе после украинского обстрела

Старовойт опубликовал фото последствий обстрела ВСУ села Алексеевка в Курской области

В сети появились фотографии с последствиями украинского обстрела пограничного села Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Их публикует губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На кадрах видны поврежденные жилые здания — на них есть следы от пуль. Также губернатор показал частично разрушенный забор и разбитые окна автомобилей.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Старовойт пообещал оказать жителям села всю необходимую помощь.

Об обстреле граничащего с Украиной села Алексеевка стало известно во вторник, 17 мая. Тогда Старовойт рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт из крупнокалиберного оружия в районе пяти утра. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал, российские пограничники быстро подавили огонь.

В результате обстрела ВСУ повреждены три частных дома, автомобиль, который припаркован рядом ними, а также здание школы. На месте происшествия работают специалисты.

В Курской области до 25 мая действует повышенный уровень террористической опасности — подобный режим власти продлили 11 мая во второй раз. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.