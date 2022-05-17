«Бавария» нацелилась на нападающего «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Дембеле заинтересовал «Баварию»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии». Об этом с ссылкой на L’Équipe сообщил AS.

«Бавария» нацелилась на переход 25-летнего форварда. Контракт француза с «Барселоной» истечет в июне, что позволит «Баварии» подписать его на правах свободного агента.

Таким образом, «Бавария» нашла замену вингеру Сержу Гнабри, который покинет клуб летом. Мюнхенцы не сумели удержать игрока. Гнабри отверг предложение «Баварии» по продлению контракта.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Дембеле провел 20 матчей и отметился одним голом. Он присоединился к каталонцам в 2017 году. До этого он выступал в Германии, защищая цвета дортмундской «Боруссии».