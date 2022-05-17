В Госдуме предложили разрешить отстраненным CAS спортсменам соревноваться в РФ

Депутат Госдумы Терюшков предложил разрешить отстраненным CAS атлетам соревноваться в РФ

В Госдуме предложили отменить примат решений Международного спортивного суда (CAS) над российским законодательством. Об этом сообщается в Telegram-канале Комитета по спорту.

С инициативой выступил депутат Госдумы Роман Терюшков. Таким образом, без превалирования решений CAS над отечественными законами, отстраненные спортсмены получат возможность принимать участие в соревнованиях на территории России. Для этого потребуется внести изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Терюшков обозначил, что такая мера позволит защитить интересы отечественных спортсменов и дать юридическую основу для их выступлений на территории страны. «Я подготовлю соответствующий законопроект», — пообещал парламентарий.

CAS — арбитражный орган, разрешающий споры в спорте на международном уровне. Штаб квартира суда расположена в Лозанне.