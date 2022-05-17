Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России оценили возможность развития «челночества» из-за параллельного импорта

Мантуров заявил, что ввезенные параллельным импортом товары появятся в РФ через месяц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил возможность развития «челночества» в России из-за введения параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя). Он подчеркнул, что такого точно не произойдет. Его слова передает ТАСС.

Он также назвал возможные сроки, когда первые потребительские товары, ввезенные таким образом, появятся в стране. «Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц», — заявил министр.

По его словам, первые результаты легализации серого импорта можно будет оценить уже через два месяца.

Ранее Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список попали, например, косметические компоненты, техника, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, запчасти для автомобилей. Всего в перечне 96 пунктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.