В России оценили возможность развития «челночества» из-за параллельного импорта

Мантуров заявил, что ввезенные параллельным импортом товары появятся в РФ через месяц

Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил возможность развития «челночества» в России из-за введения параллельного импорта (ввоза товаров без разрешения правообладателя). Он подчеркнул, что такого точно не произойдет. Его слова передает ТАСС.

Он также назвал возможные сроки, когда первые потребительские товары, ввезенные таким образом, появятся в стране. «Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц», — заявил министр.

По его словам, первые результаты легализации серого импорта можно будет оценить уже через два месяца.

Ранее Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В список попали, например, косметические компоненты, техника, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, запчасти для автомобилей. Всего в перечне 96 пунктов.

