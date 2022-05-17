На Кипре пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций

В Ассоциации супермаркетов Кипра пожаловались на рост цен из-за антироссийских санкций

Цены в супермаркетах на Кипре растут каждый раз с введением новых антироссийских санкций, заявил исполнительный секретарь Ассоциации супермаркетов республики Андреас Хаджиадаму в беседе с Cyprus Mail.

«Каждый раз, когда санкции вводят против России, цена товаров в супермаркетах меняется, особенно импортируемых из-за границы», — пожаловался он.

Хаджиадаму призвал правительство Кипра поддерживать местные товары, а также защищать покупательскую способность местных жителей. Он также отметил, что цен на товары в супермаркетах начали расти еще в начале года.

Ранее глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил о катастрофическом росте цен на продукты из-за ситуации на Украине. По его словам, серьезные экономические риски можно свести к двум факторам. Первый связан с дальнейшим резким повышением цен на энергоносители, «которое теперь будет происходить преимущественно за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо».

