В Китае прокомментировали возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Global Times: вступление в НАТО поставит Финляндию и Швецию перед дилеммой безопасности

Вступление в НАТО поставит Финляндию и Швецию перед дилеммой безопасности. Об этом написало китайское издание Global Times.

Кроме того в издании отметили, что обе страны потеряют автономию в отношениях с Россией. «Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов», — говорится в статье.

В Global Times считают, что США используют украинский кризис, чтобы вернуть Европу под свой контроль. Так Вашингтон добивается, чтобы Европа была «склонна идти на компромисс с США» как по вопросам безопасности, так и по другим направлениям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Он отметил, что Москва будет внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс.