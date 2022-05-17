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Обезглавленная лягушка выпрыгнула из блюда в китайском ресторане

News 18: в Китае маринованная лягушка выпрыгнула из тарелки и напугала клиента ресторана

Обезглавленная лягушка выпрыгнула из тарелки и напугала посетителя в одном из ресторанов в китайском городе Чэнду, провинция Сычуань. Об этом сообщает News 18.

Клиент ресторана заказал местный деликатес: лягушку-быка, маринованную в масле с чили и перцем-горошком. Когда ему принесли тарелку с блюдом, из нее на стол неожиданно выпрыгнула лягушка, у которой была содрана кожа.

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Произошедшее попало на видео. На записи видно, как лежащая на тарелке лягушка дергается и шевелит лапой. Затем ее движения ускоряются, и она выпрыгивает из тарелки в попытке сбежать. Затем маринованное земноводное приземляется на стол и продолжает шевелиться.

Запись стала вирусной в соцсетях и вызвала отвращение у многих пользователей. Некоторые из них заявили, что больше не будут есть мясо и станут веганами. Один из пользователей пошутил, что ресторан подает клиентам свежую еду. Другой назвал лягушку «зомби» и поклялся никогда не есть ничего подобного. Третий был тронут неудачной попыткой лягушки сбежать и заявил, что чувствует ее боль даже через видео.

Ранее польский электрик снял на видео попытки лягушки вырваться из пасти змеи. Мужчина отметил, что земноводное пыталось вырваться разными способами: лягушка дергалась и раздувалась в надежде, что змея не сможет удержать ее во рту, и сгибала лапку, чтобы рептилии было сложнее ее проглотить.

Алиса Дмитриева
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