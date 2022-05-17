Взорвавшийся в Подмосковье боеприпас назвали нелегальным в России

Военный эксперт Юлин назвал взорвавшийся в Подмосковье боеприпас нелегальным

Владение любым тяжелым или штурмовым вооружением в России нелегально, заявил военный эксперт Борис Юлин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал сообщения о взрыве боеприпаса в Подмосковье.

В подмосковных Мытищах полиция устанавливает обстоятельства взрыва легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

По предварительным данным, в машине взорвался боеприпас ручного противотанкового гранатомета. Также в багажнике автомобиля обнаружили заряды, предположительно европейского производства. По информации источников Telegram-канала Mash взорвавшийся гранатомет — оружие шведского производства, модель AT4.

Чехол для гранаты

«Тяжелое вооружение, а также штурмовое и так далее, у нас легально раздобыть невозможно вообще. Есть очень мало стран, где легализовано владение подобными вооружениями», — высказался Юлин.

Понятие «одноразовый гранатомет» означает, что это труба, в которой находится управляемая или не управляемая противотанковая граната или другой боеприпас, пояснил военный эксперт. «В данном случае это именно противотанковый гранатомет, из которого боеприпас выстреливается, после чего эту трубу можно выкидывать. Есть многоразовые гранатометы, которые можно перезаряжать и стрелять снова, а это фактически чехол для гранаты», — объяснил специалист.

Он сообщил, что упомянутая Mash модель оружия активно использовалась в 90-е бандитскими группировками.

«АТ4 — это шведский аналог нашей "Мухи" — одноразового противотанкового гранатомета. Швеция в принципе достаточно широко продает свои вооружения за рубеж. Это нейтральная страна, которая только собирается вступать в НАТО. Она давно отметилась широкой торговлей оружия. Поэтому понять, откуда такой гранатомет мог взяться на территории Российской Федерации будет достаточно сложно», — предположил Юлин.

Так, подобная модель гранатометов стоит на вооружении в Грузии, Венесуэле, Бразилии, Ливане, Польше, рассказал он.

Ранее сообщалось, что российские силовики нашли два схрона с оружием на территории Херсонской области. Один схрон был обнаружен во дворе многоквартирного дома, а другой — под полом кухни в квартире. Там были найдены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, пистолеты, гранаты, ножи, кастеты, наручники и каски. По предварительным данным, оружие было оставлено украинскими спецслужбами для проведения диверсий в регионе.