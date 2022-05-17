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Парикмахер поделился советами по сохранению густоты и объема волос

Парикмахер Уиндл порекомендовал расчесывать волосы перед сном для сохранения их густоты

Фото: Radu Florin / Unsplash

Парикмахер из Лондона Пол Уиндл поделился несколькими советами, как сохранить густоту и объем волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Forbes.

В первую очередь стилист порекомендовал читателям отказаться от шампуней с поверхностно-активными веществами. По словам Уиндла, именно они создают много пены при мытье головы, вследствие чего волосы становятся сухими и ломкими. По этой причине эксперт советует приобретать те средства, в составе которых содержатся мягкие активные вещества и настои трав.

Кроме того, чтобы сохранить густоту локонов, специалист предложил расчесывать их каждый вечер перед сном. «Расчесывание волос перед сном оказывает на них очищающее действие, удаляя остатки от средств для укладки», — рассказал Уиндл.

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Вдобавок парикмахер посоветовал на ежедневной основе использовать кондиционер и несмываемые продукты для дополнительного ухода за волосами. При этом эксперт предупредил, что в составе данных продуктов не должны присутствовать силиконы.

В заключение стилист подсказал, как добиться естественного объема волос. «Если вам нужен объем, установите фен на самую низкую температуру. Затем нанесите на корни несмываемый крем. Наклоните голову вниз и слегка просушите пряди на низкой скорости, перемещая фен вокруг корней. Это даст вам достаточный объем с минимальным тепловым повреждением», — пояснил он.

Ранее в мае звездный парикмахер Джей Бирмингем раскрыл способ стать стройнее с помощью цвета волос. Для того чтобы визуально сделать лицо более худым, а локоны объемными, стилист предложил использовать при окрашивании правило светотени, которое также применяется при контуринге во время макияжа. Данный метод заключается в том, чтобы зрительно выдвинуть вперед нужные участки с помощью разных светлых оттенков, а с помощью темных, наоборот, отодвинуть желаемые места назад.

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Мария Винар
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