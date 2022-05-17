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Россиян предупредили о скрытой угрозе коронавируса

Иммунолог Крючков допустил вспышку дельта-штамма COVID-19 из-за его мутации среди животных

Фото: Pixabay

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что один из наиболее опасных штаммов коронавируса — дельта — сейчас «дозревает» в популяции животных. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Крючков отметил, что процесс мутации дельта-штамма COVID-19 не контролируется и представляет собой скрытую угрозу. Он допустил, что очаги заболеваемости могут стать массовыми и вызвать новую вспышку. Кроме того, инфекция способна дать ответвление от линии.

«Но в любом случае мы отдаемся на откуп природе. У нас нет противоэпидемиологических мер, снижаются темпы вакцинации, падает коллективный иммунитет. Сейчас он официально составляет 33-34 процента, и нет факторов, способствующих его увеличению. То есть к осени мы подойдем малозащищенными», — предупредил россиян эксперт.

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Марина Совина
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