В лесу Ингушетии найден тайник с оружием

В Ингушетии полиция обнаружила в лесу тайник с оружием нейтрализованного боевика

В Сунженском районе Ингушетии сотрудники МВД нашли тайник, принадлежащий участнику незаконного вооруженного формирования (НВФ), нейтрализованного в ходе перестрелки. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель республиканского ведомства.

По его словам, полицейские проводили оперативно-разыскные мероприятия в рамках операции «Оружие» и обнаружили в лесу у села Нестеровское оружие с боеприпасами. Из схрона были изъяты автомат АКМ и магазин с 34 патронами. Владевший ими боевик был уничтожен несколько лет назад после того, как оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Обнаруженный арсенал имеет следы коррозии.

16 марта сообщалось, что в Мордовии полиция обнаружила схрон с оружием и боеприпасами, которые принадлежали местной преступной группировке. Правоохранители нашли тайник на чердаке нежилого многоквартирного дома в Саранске. Он был замаскирован строительным мусором. В схроне обнаружили пистолет, револьвер, обрез ружья, самодельное взрывное устройство, патроны различного калибра и ударно-спусковой механизм ружья. Оперативники заявили, что находка принадлежала одной из бандитских группировок Саранска, созданной, предположительно, в 2010-2011 годах.