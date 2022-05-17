Минобороны заявило об отражении контратаки Украины в Запорожской области

Минобороны заявило, что российские войска отразили контратаку ВСУ в Запорожской области

Российские войска успешно отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что два украинских батальона на танках и боевых машинах пехоты (БМП) предприняли попытку атаковать российских военных в районе населенного пункта Вишневое. О выдвижении техники ВСУ стало известно благодаря работе беспилотников и разведки.

Во время выдвижения вражеской техники, российские военные нанесли по ней удары с помощью беспилотников и БМП. «После чего огнем из вооружения танков, боевых машин пехоты и с применением современных противотанковых средств, предпринятая противником атака была отбита», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российскими военными были уничтожены около 100 бойцов, 26 танков и 12 БМП Украины.