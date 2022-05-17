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Латвия разорвет соглашение с Россией о культуре

Власти Латвии решили разорвать соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры

Фото: Victor Lisitsyn / Reuters

Власти Латвии решили разорвать соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры. Об этом пишет Delfi.

Документ в 2002 году подписали министерства культуры двух стран. Представитель латвийского ведомства Лита Кокале рассказала, что целью соглашения было расширение сотрудничества практически во всех сферах культуры и искусства, взаимодействие между культурными учреждениями и творческими союзами. Рига инициирует расторжение договора в чрезвычайном порядке через три месяца.

«Мы полностью приостановили любое сотрудничество с режимом Путина до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис.

12 мая сейм Латвии проголосовал за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений, тем самым разрешив снести памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия властей Латвии вакханалией.

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Алевтина Запольская
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