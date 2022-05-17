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Лавров уличил Германию в утрате «последних признаков самостоятельности»

Глава МИД России Лавров заявил, что с приходом Шольца Германия утратила самостоятельность

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

С приходом Олафа Шольца на пост федерального канцлера Германия утратила самостоятельность. В этом Берлин уличил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«После прихода к власти нынешнего правительства Германия утратила последние признаки самостоятельности», — уточнил министр.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что он «политически открыт» для идеи ареста активов Центробанка РФ за рубежом в качестве ответа за действия российской армии на Украине. По его словам, такая возможность уже обсуждается как на уровне G7, так и в Евросоюзе.

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Виктория Кондратьева
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