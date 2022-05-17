В Германии допустили арест активов Центробанка России

Министр финансов Германии Линднер допустил арест активов Центробанка России

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что он «политически открыт» для идеи ареста активов Центробанка России за рубежом в качестве ответа за действия российской армии на Украине. Такое мнение он высказал в интервью газете El Mundo и ряду других изданий. По его словам, такая возможность уже обсуждается как на уровне G7, так и в Евросоюзе.

В том, что касается активов частных лиц, политик был более осторожен, объяснив, что следует соотносить желания с законами. Линднер подчеркнул, что следует уважать верховенство права даже в том случае, если речь идет о российских олигархах.

Изъятие активов ЦБ России и российской госсобственности для восстановления разрушенных украинских городов и предприятий обсуждаются в Европе и США в последние месяцы. На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал такой шаг очень логичным. При этом он напомнил, что США уже действовали таким образом — часть активов Центробанка Афганистана были переданы на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя соответствующие призывы Киева, отмечала, что передать замороженные российские активы Украине непросто, хотя причины для этого есть. По ее словам, такой шаг должен быть проверен с точки зрения немецкого законодательства и Европейского суда.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров возмутился идеей Борреля о передаче активов Киеву. По его мнению, такие действия будут воровством.