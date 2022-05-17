Лавров назвал Украину расходным материалом в гибридной тотальной войне с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Украину расходным материалом для Запада, передает РИА Новости.

«Украина никому не нужна. Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией», — заявил Лавров.

По словам министра, это уже было объявлено во всеуслышание. «Жозеп Боррель, главный дипломат Евросоюза, говорит публично, что "на этой войне победа должна быть достигнута на поле боя", — продолжил Ларов. — Англичане, американцы, президенты, премьеры, министры заявляют, что "мы не имеем права позволить России победить, Россия должна потерпеть поражение».

По его мнению, все они объявили России войну. «Знаете, есть уже расхожее выражение, что "Запад готов воевать до последнего украинца". Очень метко"», — заключил Лавров.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев на уступки перед Россией по Крыму и Донбассу, чтобы добиться прекращения огня.