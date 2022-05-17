Создан дрон на основе семян клена

Science Robotics: дрон в виде семян клена продержался в воздухе полчаса

Китайские ученые создали дрон с конструкцией на основе семян клена. Исследование было опубликовано в журнале Science Robotics.

Исследователи из Городского университета Гонконга (Китай) спроектировали компактный сверхлегкий дрон. Специалисты создали беспилотный аппарат на основе семян клена, которые благодаря своей конструкции способны относительно долгое время находиться в воздухе и преодолевать значительное расстояние от дерева. Получившийся беспилотник может летать почти в два раза дольше, чем дроны с традиционной четырехроторной конструкцией.

Созданный аппарат получил два крошечных ротора, расположенных на концах крыльев, — они приводили конструкцию в движение. Созданный дрон весит менее 35 граммов и может вращаться вокруг своей оси со скоростью 200 оборотов в минуту. Во время испытаний беспилотное устройство продержалось в воздухе почти полчаса.

Ученые отметили, что благодаря своей конструкции беспилотник не нуждается в наличии стабилизирующего микропроцессора. Выяснилось, что крошечный аппарат способен нести полезную нагрузку, например небольшую камеру. Поскольку камера вращается вместе с дроном, специалисты синхронизировали частоту кадров, чтобы она совпадала со скоростью вращения устройства.

В ноябре 2021 года сингапурские ученые рассказали о создании дрона-монокоптера, имеющего одно крыло. Похожее по конструкции на семена клена устройство приходит в движение, вращаясь вокруг своей оси.