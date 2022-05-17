В Нижнем Новгороде открылась художественная выставка Татьяны Мавриной

В Нижнем Новгороде с 17 мая по 21 августа пройдет выставка художницы Татьяны Мавриной

В Нижнем Новгороде с 17 мая по 21 августа пройдет выставка «Татьяна Маврина. Графика из собрания М. В. Сеславинского». Об этом пишет портал «Нижний 800».

Экспозиция открылась в Нижегородском государственном художественном музее. Событие приурочено к Всероссийскому библиотечному конгрессу, который сейчас проводится в регионе. На выставке представлены работы жительницы Нижнего Новгорода Татьяны Мавриной от 1920-х до 1990-х годов, от ранних жанров и иллюстраций до выполненных в более позднее время натюрмортов.

Отмечается, что творчество художницы называют самым ярким в «алмазном венце» отечественного искусства XX века. Посетители экспозиции смогут увидеть, как развивался «образно-пластический язык» Мавриной и как сложился ее художественный стиль.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 1 по 5 июня состоится Международный фестиваль медиаискусства Intervals Teaser 2022. Мероприятие будет проходить в кремлевском Манеже, где установят интерактивную инсталляцию в виде бесконечного звездного неба.