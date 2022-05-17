Pixar анонсировала новый мультфильм о существах разных стихий

Студия Pixar анонсировала свой 27-й мультфильм «Элементаль», который выйдет в 2023 году

Анимационная студия Pixar анонсировала свой 27-й полнометражный мультфильм «Элементаль» (Elemental). Об этом сообщает Variety.

Новая лента от режиссера Питера Сона выйдет 16 июня 2023 года. Речь в ней пойдет о существах разных стихий: созданные из огня и воды, они поймут, что, несмотря на фундаментальные различия, у них много общего. Сон, работавший над мультфильмом «Хороший динозавр» и короткометражкой «Переменная облачность», отметил, что новый проект вдохновлен его детством в Нью-Йорке.

«Мои родители эмигрировали из Кореи в начале 1970-х годов и открыли продуктовый магазин в Бронксе. Мы были среди многих семей, которые отправились на новую землю с надеждами и мечтами, а потом смешались в одной большой тарелке культур, языков и красивых маленьких кварталов. Вот что привело меня к созданию "Элементаль". История основана на классических элементах — огне, воде, земле и воздухе. Некоторые элементы смешиваются друг с другом, а некоторые нет. Что если бы эти элементы были живыми?» — сказал режиссер.

Pixar является дочерней компанией Walt Disney Studios, поэтому пока неизвестно, покажут ли «Элементаль» в российских кинотеатрах. В марте в Disney заявили, что временно отказываются от проката в России.