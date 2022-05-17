Путин назвал экономическим самоубийством политику Европы в области энергетики

Путин назвал экономическим самоубийством политику европейских стран в сфере энергетики

Президент России Владимир Путин назвал политику европейских стран в энергетической сфере экономическим самоубийством. Его слова во вторник, 17 мая, приводит ТАСС.

Рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать способность конкурировать значительной части европейской промышленности, пояснил глава государства. Он отметил, что страны Европы ставят задачу отказа от российских энергоносителей, но не обращают внимание на то, какой урон это нанесет их собственной экономике.

В апреле Владимир Путин объяснял, что эта энергетическая сфера во всем мире пострадает из-за нерыночных мер и давления на российскую компанию «Газпром».

Ранее специалисты Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что инфляция в еврозоне в 2022 году достигнет рекордных 6,1 процента, при том, что ранее рост цен ожидался на уровне в 3,5 процента. Авторы доклада, опубликованного на сайте организации, указали, что основной удар как европейской экономике в частности, так и мировой в целом нанесет рост цен на энергоресурсы.