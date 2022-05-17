Кремль пообещал выстоять в противостоянии с Западом

Песков заявил, что у России есть все, чтобы выстоять в противостоянии с Западом

Россия справится с противостоянием с Западом, для этого у нее есть все необходимое. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 17 мая, на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

«Вы спросите меня: "Сдюжим ли мы во время такого накала?" Да. Ответ однозначный: "Да". У нас для этого все есть», — сказал пресс-секретарь президента России.

Он уточнил, что у Москвы есть свои технологии, а также резервы для совершенствования.

Ранее Песков высказал мнение о том, что для коллективного Запада само существование России является существенным раздражителем. Поэтому в США и Европе готовы на все, чтобы не дать Москве развиваться так, она хочет.