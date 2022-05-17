Кремль заявил о поддержке Путина всеми поколениями россиян

Песков заявил, что президент Путин знает, куда ведет страну, его поддерживают поколения

Президент России Владимир Путин знает, куда ведет страну. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Его слова во вторник, 17 мая, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства отметил также, что Путина поддерживают все поколения россиян.

«Какой уровень поддержки у нашего президента! Его поддерживает вся страна, все поколения. Вы будете жить лучше, ваша безопасность будет гарантирована», — сказал Песков.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 22 апреля, о доверии Путину высказались 80,7 процента граждан. Уточнялось, что показатель одобрения деятельности президента с 11 по 17 апреля составлял 78,4 процента.

В свою очередь, уровень положительной оценки работы премьер-министра Михаила Мишустина достиг 54,2 процента, а правительства — 53,4 процента.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что принципиальная позиция Москвы по защите и поддержке жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не устраивает «многих партнеров», но Москва продолжит помогать, поскольку жители этих регионов реально нуждаются в этой поддержке.