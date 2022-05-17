Роскомнадзор объяснил блокировку сайта известного брокера

Роскомнадзор заблокировал британский сайт Interactive Brokers из-за недостоверных данных

Роскомнадзор объяснил блокировку в России британского сайта известного американского брокера Interactive Brokers. Регулятор сообщил ТАСС, что причиной стала публикация недостоверных данных.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу interactivebrokers.co.uk, так как на нем размещалась недостоверная общественно значимая информация по финансовой тематике», — рассказали в ведомстве.

Регулятор напомнил, что с 1 декабря 2021 года ресурсы, публикующие противоправную информацию по финансовой тематике, могут быть заблокированы по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

В Роскомнадзоре также отметили, что исполнили требование Генпрокуратуры «в части, касающейся технических аспектов ограничения доступа к ресурсу». Для получения подробностей об обосновании блокировки нужно обратиться в Центробанк, добавило ведомство.

О том, что в России стал недоступен британский сайт Interactive Brokers, некоторые СМИ сообщили 17 мая. Согласно базе данных Роскомнадзора, ресурс был заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 13 мая. Отмечалось, что глобальная версия сайта продолжила работать в России.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт издания «The Village Беларусь». Соответствующая мера была принята по требованию Генпрокуратуры от 3 мая.