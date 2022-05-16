Роскомнадзор заблокировал сайт «The Village Беларусь»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания «The Village Беларусь»

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «The Village Беларусь». Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Как сообщается на сайте Роскомнадзора, доступ к «The Village Беларусь» был ограничен по требованию Генпрокуратуры России от 3 мая 2022 года.

Основанием для блокировки ресурса стала статья 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных публичных мероприятиях.

15 мая сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайты новостных порталов USA.one и Germania.one. Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генпрокуратуры.

29 апреля Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-энциклопедии искусства Wikiart. Уточнялось, что доступ к нему был ограничен по двум требованиям Генпрокуратуры России — от 25 и 26 апреля этого года.