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В ФРГ связали поражение партии Шольца на местных выборах с политикой на Украине

Welt связала поражение партии Шольца на местных выборах в ФРГ с его политикой по Украине

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Политика канцлера ФРГ Олафа Шольца на Украине помешала его Социал-демократической партии (СДПГ) выиграть местные выборы в Германии в регионе Северный Рейн – Вестфалия. Об этом написала газета Die Welt.

По информации издания, СДПГ смогла получить 26,7 процента голосов, в то время, как за ее противников, христианских демократов, проголосовали 35,7 процента избирателей. «Неудача имеет общенациональный символический эффект. Согласно опросам, чаще всего избиратели обращали внимание на вопросы внутриполитического характер», — заметили в газете.

По мнению изания, кризис на Украине также сыграл весомую роль в поражении и в нем нельзя винить лишь региональные особенности поведения избирателей. Как отмечает Die Welt, избиратели в Северном Рейне-Вестфалии слишком критично относятся к вопросам федерального характера.

Ранее Шольц заявил, что единственной возможностью снятия санкций с России является мирное соглашение Москвы и Киева. 13 мая Шольц провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он призвал российского лидера к прекращению огня на Украине.

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Николай Чигасов
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