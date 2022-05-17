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Подросток перенервничал из-за экзаменов и полностью облысел

В Бирмингеме 15-летний подросток полностью облысел из-за школьных экзаменов

Фото: Unsplash

Подросток из британского города Бирмингем перенервничал из-за школьных экзаменов и полностью облысел в 15 лет. Его историю публикует Daily Mirror.

19-летний Сэм Тейлор рассказал, что начал лысеть четыре года назад в период школьных экзаменов. Один из его знакомых, который лишился волос еще раньше, предположил, что у них общая причина облысения — алопеция. Врач, к которому обратился Тейлор, подтвердил эту догадку.

Спустя несколько месяцев у подростка выпали все волосы на голове, лице и теле. Назначенный дерматологом курс лечения не помог, поэтому ему пришлось смириться с облысением.

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По словам Тейлора, в школе ему было тяжело: все обращали на него внимание и спрашивали, не болен ли он раком. Лишь после поступления в университет у него появились друзья, которые не позволяют себе комментариев по поводу его внешности. Недавно молодой человек вдохновился своей 51-летней матерью и сделал перманентный макияж бровей.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @fred18xoxo пожаловалась на то, что регулярно завязывала волосы в зачесанный назад «конский хвост» и начала лысеть из-за такой прически. Каждый день в течение нескольких месяцев она зачесывала волосы назад и их завязывала резинкой.

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Евгения Черкасова
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