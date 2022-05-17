Маск решил пойти на жертвы ради Twitter

Илон Маск скорее всего продаст акции основанной им SpaceX ради Twitter

Американский предприниматель Илон Маск решил пойти на жертвы ради покупки Twitter и скорее всего продаст акции основанной им компании SpaceX, чтобы приобрести социальную сеть. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Сейчас Маску принадлежит порядка 44 процентов бумаг SpaceX. Вырученные с их продажи деньги он может использовать, чтобы профинансировать сделку на 44 миллиарда долларов. Компания планирует начать продажу во вторник, 17 мая, по цене 70 долларов за акцию, что на 25 процентов больше, чем во время прошлой продажи акций в декабре.

О намерении Маска купить соцсеть стало известно в конце апреля. Федеральная торговая комиссия и антимонопольное законодательство изучают обстоятельства сделки. Процесс одобрения покупки Twitter займет несколько месяцев. В середине мая Маск приостановил сделку. Он объяснил, что это нужно для выявления процента фальшивых учетных записей.

Предприниматель пояснил, что его команда проведет выборочную проверку 100 подписчиков Twitter в соцсети, чтобы определить среди них фейковые. По словам Маска, в отчете компании, опубликованном 2 мая, спам-аккаунты составляют менее 5 процентов пользователей.