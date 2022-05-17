Израиль снимет все коронавирусные ограничения на въезд

Израиль с 21 мая отменяет требование сдачи ПЦР-теста перед поездкой

Власти Израиля с 21 мая перестанут требовать ПЦР-тесты для въезда. О снятии коронавирусных ограничений сообщается на сайте Минздрава страны.

Согласно новым правилам, всем приезжающим в Израиль не потребуется сдавать ПЦР-тест перед поездкой — въезд в страну через аэропорты, морские и наземные пункты будет свободным. Также сдача анализа не понадобится для вылета из государства. Кроме того, отменяется необходимость в 24-часовом карантине после прибытия в Израиль.

При этом сохраняется требование о заполнении декларации о въезде в течение 48 часов и наличии страховки, покрывающей лечение COVID-19. Пассажиры международных рейсов должны носить защитные маски во время полета.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость отдыха в Израиле. Так, средняя цена путевок на средиземноморское побережье (в Нетанию) начинается от 73 тысяч рублей на человека, экскурсионные туры — от 196 тысяч рублей на двоих. Путешествие в Тель-Авив обойдется дешевле — от 57,7 тысячи рублей на одного.