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Тарпищев оценил шансы Медведева на «Ролан Гаррос»

Тарпищев заявил, что теннисист Медведев на «Ролан Гаррос» должен дойти до четвертьфинала
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах спортсмена Даниила Медведева на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Даня сейчас такая темная лошадка, никто ничего не ждет», — заявил Тарпищев. Функционер добавил, что теннисист должен дойти до четвертьфинала, но точнее его перспективы можно будет оценить после жеребьевки.

16 мая Медведев высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона. «С одной стороны, я могу понять это решение, а с другой — считаю его несправедливым», — заявил спортсмен.

«Ролан Гаррос» пройдет во Франции с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составит 43,6 миллиона евро. Лучшим результатом второй ракетки мира Медведева на соревнованиях является выход в 1/4 финала.

Алексей Гусев
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