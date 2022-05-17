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Песков рассказал о состоянии России в условиях «идеального шторма»

Пресс-секретарь Песков рассказал о состоянии России в условиях «идеального шторма»

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия в настоящее время находится в условиях «идеального шторма» и момента истины. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», прямая трансляция которого ведется в группе организации во «ВКонтакте».

Как отметил пресс-секретарь президента страны, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам, оно теряет суверенитет.

Представитель Кремля добавил, что фактически россияне живут в условиях того самого шторма и момента, которые должны защитить их интересы, сделать так, чтобы жилось лучше. «Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим и добьемся всех целей», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства выразил уверенность в победе России в специальной военной операции на Украине. Кроме того, он добавил, что Владимир Путин знает, куда ведет страну. Его поддерживают все граждане, уточнил Песков.

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Сергей Истомин
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