Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина зарезали во время массовой драки в Подмосковье

В Подмосковье 32-летнего москвича зарезали во время массовой драки на детской площадке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Подмосковье 38-летнего россиянина отправили в СИЗО по обвинению в убийстве 32-летнего москвича. Об этом во вторник, 17 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, ночью 14 мая этого года на детской площадке во дворе жилого дома в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново между обвиняемым и компанией мужчин возник конфликт на почве личной неприязни. После этого завязалась массовая драка, во время которой фигурант попытался зарезать троих оппонентов. Двоих пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями, а третий от полученных травм скончался на месте.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия и избавился от орудия убийства, выбросив нож в шахту лифта соседнего дома. Позже полицейские задержали его в Дмитровском городском округе.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском гражданин Турции зарезал 37-летнего россиянина возле монастыря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Европа решила закачивать газ рекордными темпами
Россияне резко передумали покупать недвижимость в Москве
Башмет заявил об обнищании Запада при «отмене» русской культуры
Лавров заявил о слиянии Евросоюза и НАТО
Российский журналист рассказал о находящихся в плену у «Азова» бойцах ДНР
Заведено дело после обстрела белгородского села со стороны Украины
Добыче нефти на российском шельфе предсказали упадок
Индия прекратила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-21
Нежелание Турции пускать Швецию и Финляндию в НАТО объяснили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.