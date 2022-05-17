Россиянина зарезали во время массовой драки в Подмосковье

В Подмосковье 32-летнего москвича зарезали во время массовой драки на детской площадке

В Подмосковье 38-летнего россиянина отправили в СИЗО по обвинению в убийстве 32-летнего москвича. Об этом во вторник, 17 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, ночью 14 мая этого года на детской площадке во дворе жилого дома в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново между обвиняемым и компанией мужчин возник конфликт на почве личной неприязни. После этого завязалась массовая драка, во время которой фигурант попытался зарезать троих оппонентов. Двоих пострадавших госпитализировали с ножевыми ранениями, а третий от полученных травм скончался на месте.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия и избавился от орудия убийства, выбросив нож в шахту лифта соседнего дома. Позже полицейские задержали его в Дмитровском городском округе.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинском гражданин Турции зарезал 37-летнего россиянина возле монастыря.