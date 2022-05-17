Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото

Бренд Rhodin Collection внезапно увеличил прибыль благодаря фото известной блогерши

Австралийский бренд Rhodin Collection внезапно увеличил прибыль на миллион рублей благодаря фотографии известной блогерши в социальных сетях. Историю о том, как чужой снимок повлиял на продажи бренда, публикует Daily Mail.

Предпринимательница Алекс Ньювенхейс рассказала, что запустила собственную марку по продаже очков в 2018 году и с тех пор постепенно развивала свой бизнес. По ее словам, несмотря на то, что аксессуары ее производства носило множество звезд, доходность дела оставалась на невысоком уровне до мая 2022 года.

Бизнесвумен объяснила, что в начале месяца увидела резкий скачок количества заказов на сайте бренда, благодаря которому ей удалось заработать 15 тысяч долларов (951,6 тысячи рублей) всего за 12 часов. Ньювенхейс призналась, что в тот момент не поняла, почему возник такой высокий спрос на продукцию, поэтому решила спросить у покупателей о том, где они узнали о ее марке.

Выяснилось, что популярная фитнес-блогерша Саша Барбоса, аудитория которой насчитывает 4,9 миллиона подписчиков, поделилась снимком из парка развлечений Диснейленд в солнцезащитных очках Rhodin Collection. После этого поклонники инфлюэнсера принялись скупать данную модель очков и публиковать в них селфи, отмечая при этом страницу Барбосы.

«Наконец-то мои труды окупились и меня заметил такой крупный блогер — мечты сбываются. Благодаря Саше мы получили заказы из Норвегии, Великобритании, Португалии, США, Мексики и Колумбии — ее случайное фото вывело мой маленький бизнес на международный рынок», — высказалась в заключение владелица компании.

В апреле австралийская блогерша основала собственный бренд купальников с широкой размерной сеткой и неожиданно разбогатела на сотни миллионов рублей. Девушка решила создать свою марку бикини Moana Bikini, которая позволила бы как можно большему числу женщин чувствовать себя комфортно в пляжной одежде. Отмечается, что всего на продаже купальных костюмов бизнесвумен заработала полтора миллиона фунтов стерлингов (116 миллионов рублей).