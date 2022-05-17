США захотели снизить зависимость Индии от российского оружия

Bloomberg: США готовят пакет военной помощи для Индии и хотят выделить $500 миллионов

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи для Индии, чтобы углубить связи в сфере безопасности и снизить зависимость страны от российского оружия. Об этом Bloomberg сообщили осведомленные источники.

По словам одного из собеседников агентства, Вашингтон хочет выделить Нью-Дели 500 миллионов долларов. Подобное решение сделает Индию одним из крупнейших реципиентов программы иностранной военной помощи (FMF).

Высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, что усилия США являются частью более масштабной инициативы администрации президента Соединенных Шатов Джо Байдена по привлечению Индии в качестве долгосрочного партнера в сфере безопасности. По его словам, Вашингтон стремится к этому, несмотря на нежелание Нью-Дели критиковать спецоперацию России на Украине.

При этом собеседник признал, что будет довольно проблематично предоставить Индии американские истребители, корабли и танки. Однако, подчеркнул он, США надеются на прорыв в одной из этих областей. В заключение чиновник заметил, что обсуждаемый пакет военной помощи вряд ли сможет сделать американское вооружение, которое может стоит миллиарды или десятки миллиардов долларов, более доступным, однако станет символической поддержкой.

Ранее в апреле глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон призвал другие страны не покупать вооружение у России. Он объяснил призыв США несогласием страны с российской спецоперацией на Украине. При этом Блинкен заявил, что Соединенные Штаты пока не приняли решение о возможных санкциях в отношении Индии за покупку российских С-400.